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44 минуты назад

Nikkei: Япония и США осенью проведут учения на острове Хоккайдо

ТАССиещё 2

Военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США в течение двух недель с сентября по октябрь проведут совместные учения на северном японском острове Хоккайдо. Об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei.

Япония и США проведут учения на острове Хоккайдо
Фото: ReutersReuters

Планируется, что в них будут задействованы более 4 тыс. военных, в связи с чем они станут самыми масштабными маневрами с участием американских морпехов на японской территории. Цель учений заключается "в повышении способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы" с учетом военной спецоперации РФ на Украине и "продолжающегося военного усиления Китая", подчеркивает Nikkei.

Предыдущие учения Японии и США на Хоккайдо состоялись в декабре 2021 года. В ходе них стороны отработали совместные действия на суше и в воздухе, включая тренировочные полеты авиации, а также удары с боевых вертолетов по наземным целям.

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