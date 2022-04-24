Япония и США проведут учения на острове Хоккайдо

Военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США в течение двух недель с сентября по октябрь проведут совместные учения на северном японском острове Хоккайдо. Об этом в воскресенье сообщила газета Nikkei.

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Планируется, что в них будут задействованы более 4 тыс. военных, в связи с чем они станут самыми масштабными маневрами с участием американских морпехов на японской территории. Цель учений заключается "в повышении способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы" с учетом военной спецоперации РФ на Украине и "продолжающегося военного усиления Китая", подчеркивает Nikkei.