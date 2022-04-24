Россиянки массово захотели пойти в армию

Россияне стали в семь раз чаще искать вакансии, предполагающие военную службу по контракту в рядах Вооруженных сил России. Об этом сообщил сервис поиска работы SuperJob. В компании также отметили высокий процент женщин среди пользователей, заинтересованных в службе в армии.
«Почти 10% запросов — от женщин. Самые популярные запросы — „военнослужащий по контракту“, „ВДВ“, „инженер связи“, а также позиции в медицинских службах», — цитирует представителей сервиса агентство «Ридус».
Специалист по трудоустройству и развитию карьеры Гарри Мурадян объяснил, что многие россияне видят в военной службе возможность закрыть кредиты, оплатить ипотеку и освободить семью от долгового бремени.
«Если ты контрактник и тебя отправляют куда-нибудь на территорию Украины, то ты получишь много денег. Если человек до этого работал охранником, то сейчас перспективно идти в структуру МВД или Росгвардии», — рассказал Мурадян.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. По сведениям Минобороны, военные, служащие в Вооруженных силах РФ по контракту, успешно выполняют боевые задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.