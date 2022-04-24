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41 минуту назад

В США рассказали о модернизации танков Abrams

Lenta.ru

В США рассказали о возможностях модернизированных танков M1A2 Abrams. Abrams SEP v4 (System Enhancement Package version 4) получит новые приборы наблюдения. Об этом сообщает 19FortyFive.

В США рассказали о модернизации танков Abrams
Фото: flickr.comflickr.com

Отмечается, что главным отличием SEP v4 станет тепловизор третьего поколения, который интегрируют в оптические приборы командира и наводчика. Это позволит увеличить дальность обнаружения целей.

Модернизированный танк получит безопасный для глаз лазерный дальномер и лазерный целеуказатель. Также Abrams SEP v4 оснастят цветными камерами.

M1A2 Abrams приняли на вооружение в 1992 году. Танк получил новые прицелы, боевую информационно-управляющую систему IVIS и усиленное бронирование башни. В 2020 году американские военные получили модернизированные M1A2 Abrams SEP v3 с новыми боеприпасами и модернизированными прицелами.

Ранее в публикации Defence24 назвали особенности танков Abrams, которые получат польские танкисты. Танки Abrams для Польши оснастили дистанционно управляемым боевым модулем CROWS-LP.

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