Минобороны Германии закупит у Boeing 60 вертолетов Chinook

Ожидается, что ФРГ потратит на это 5 миллиардов евро. Источники издания утверждают, что поставлять технику начнут не ранее 2025-2026 годов. Германия хочет заменить винтокрылые машины CH-53G Stallion, произведенные американской компанией Sikorsky и немецкой VFW, заявил источник издания. Техника служит более 50 лет и нуждается в ремонте.