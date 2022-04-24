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1 час назад

Минобороны Германии закупит у Boeing 60 вертолетов Chinook

Lenta.ruиещё 2

Министерство обороны Германии планирует закупить у американской компании Boeing 60 тяжелых транспортных вертолетов Chinook CH-47F, пишет газета Bild am Sonntag.

Минобороны Германии закупит у Boeing 60 вертолетов Chinook
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ожидается, что ФРГ потратит на это 5 миллиардов евро. Источники издания утверждают, что поставлять технику начнут не ранее 2025-2026 годов. Германия хочет заменить винтокрылые машины CH-53G Stallion, произведенные американской компанией Sikorsky и немецкой VFW, заявил источник издания. Техника служит более 50 лет и нуждается в ремонте.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт проинформирует Бундестаг об этом решении на следующей неделе.

В марте корпорация Boeing временно прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний. Производитель авиационной техники также приостановил поставки в Россию запчастей.

Армия,Boeing,Бундестаг,
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