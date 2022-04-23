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39 минут назад

Германия и Франция продали РФ оружие на 273 млн евро в обход эмбарго

Илья Родин

Германия, Франция экспортировали в РФ вооружение и товары двойного назначения на сумму 273 млн евро в обход эмбарго, введенного в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на The Telegraph.

Германия и Франция продали РФ оружие в обход эмбарго
Фото: public domainpublic domain

Британская газета в своей статье ссылается на закрытый доклад, якобы полученный от румынского депутата Европарламента Кристиана Терхеса. При этом в материале нет ни сканов, ни фотографий документов.

Конкретных данных о том, какие именно вооружения были направлены Москве, она также не приводит. Сообщается лишь, что речь идёт о «бомбах, ракетах, снарядах и стрелковом оружии».

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По данным издания, немецкие фирмы осуществили поставки на 121 млн евро, а французские на 152 млн евро.

В частности, французские компании продали тепловизоры для «более чем одной тысячи российских танков», а также «навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов».

Армия,Европарламент,
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