Германия и Франция продали РФ оружие в обход эмбарго

Германия, Франция экспортировали в РФ вооружение и товары двойного назначения на сумму 273 млн евро в обход эмбарго, введенного в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на The Telegraph.

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Британская газета в своей статье ссылается на закрытый доклад, якобы полученный от румынского депутата Европарламента Кристиана Терхеса. При этом в материале нет ни сканов, ни фотографий документов.

Конкретных данных о том, какие именно вооружения были направлены Москве, она также не приводит. Сообщается лишь, что речь идёт о «бомбах, ракетах, снарядах и стрелковом оружии».

По данным издания, немецкие фирмы осуществили поставки на 121 млн евро, а французские на 152 млн евро.