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18 минут назад

В ФРГ потребовали поставлять Киеву тяжелое вооружение

Илья Родин

Один из ключевых министров правительства ФРГ, лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что Германия должна начать поставки Украине тяжелого вооружения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию DLF.

В ФРГ потребовали поставлять Киеву тяжелое вооружение
Фото: ReutersReuters

Кристиан Линднер отметил, что «СвДП доверяет федеральному канцлеру (Олафу) Шольцу и его украинской политике», но в тоже время в партии полагают, что Украина «нуждается в тяжелом вооружении». Он считает также, что Германии необходимо любой ценой добиться энергонезависимости от России.

Агентство напомнило, что после начала спецоперации германские власти одобрили поставки оружия Киеву. За два месяца Украина получила от ФРГ почти 2500 зенитных ракет, 900 противотанковых гранатометов с тремя тысячами снарядов, а также мины, патроны и гранаты.

Польша передала Украине вооружение на 1,6 млрд долларов

Кроме того, правительство Германии разрешило Эстонии и Нидерландам отправить на Украину устаревшее вооружение и военную технику немецкого производства.

Армия,Кристиан Линднер,
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