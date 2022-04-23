В ФРГ потребовали поставлять Киеву тяжелое вооружение

Один из ключевых министров правительства ФРГ, лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что Германия должна начать поставки Украине тяжелого вооружения. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию DLF.

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Кристиан Линднер отметил, что «СвДП доверяет федеральному канцлеру (Олафу) Шольцу и его украинской политике», но в тоже время в партии полагают, что Украина «нуждается в тяжелом вооружении». Он считает также, что Германии необходимо любой ценой добиться энергонезависимости от России.

Агентство напомнило, что после начала спецоперации германские власти одобрили поставки оружия Киеву. За два месяца Украина получила от ФРГ почти 2500 зенитных ракет, 900 противотанковых гранатометов с тремя тысячами снарядов, а также мины, патроны и гранаты.