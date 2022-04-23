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21 минуту назад

Германский концерн подал заявку на поставку тяжелых вооружений Украине

Lenta.ru

В четверг, 21 апреля, германский оборонный концерн Rheinmetall подал в Министерство экономики заявку на поставку Украине первой партии тяжелых вооружений из ФРГ. Речь идет о продаже 100 боевых машин пехоты Marder, сообщает Welt am Sonntag.

Германский концерн подал заявку на поставку тяжелых вооружений Украине
Фото: ShutterstockShutterstock

Запрос перенаправлен в Федеральный совет безопасности, куда входят канцлер Олаф Шольц и министры обороны, экономики, экономического сотрудничества и юстиции, иностранных дел и внутренних дел. Если заявку одобрят, то первые немецкие БМП пойдут на Украину уже в течение нескольких недель.

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В последнее время Шольц находится под давлением внутри Германии в связи с нежеланием поставлять Украине тяжелое вооружение. В интервью журналу Spiegel он объяснил, что стремится избежать втягивания НАТО в конфликт, который может «перерасти в третью мировую войну».

На следующий день министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не понимает, почему его страна не может помочь Украине оружием. Он согласился с тем, что Германия не должна становиться стороной конфликта, но в то же время она может сделать для помощи Киеву больше, чем делает.

Ранее ФРГ поставила Украине зенитные комплексы и противотанковые вооружения, а в четверг, 21 апреля, местные СМИ сообщили о переговорах Берлина со Словенией по поводу отправки советских танков Т-72. Речь идет о так называемом круговом обмене. Словения передает Украине танки, а взамен получает БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs. Однако, как указывают источники, республика хочет также получить взамен современные танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma.

Армия,Кристиан Линднер,Олаф Шольц,НАТО,
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