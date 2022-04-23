Германский концерн подал заявку на поставку тяжелых вооружений Украине

В четверг, 21 апреля, германский оборонный концерн Rheinmetall подал в Министерство экономики заявку на поставку Украине первой партии тяжелых вооружений из ФРГ. Речь идет о продаже 100 боевых машин пехоты Marder, сообщает Welt am Sonntag.

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Запрос перенаправлен в Федеральный совет безопасности, куда входят канцлер Олаф Шольц и министры обороны, экономики, экономического сотрудничества и юстиции, иностранных дел и внутренних дел. Если заявку одобрят, то первые немецкие БМП пойдут на Украину уже в течение нескольких недель.

В последнее время Шольц находится под давлением внутри Германии в связи с нежеланием поставлять Украине тяжелое вооружение. В интервью журналу Spiegel он объяснил, что стремится избежать втягивания НАТО в конфликт, который может «перерасти в третью мировую войну».

На следующий день министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не понимает, почему его страна не может помочь Украине оружием. Он согласился с тем, что Германия не должна становиться стороной конфликта, но в то же время она может сделать для помощи Киеву больше, чем делает.