Польша передала Украине вооружение на 1,6 млрд долларов

Польша передала Украине вооружение стоимостью более 1,6 миллиарда долларов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает РИА Новости.

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«Польша передала Украине военною технику на сумму около 7 миллиардов злотых, это более 1,6 миллиарда долларов», - сказал Мюллер.

По его мнению, это вооружение «спасает украинскую и польскую суверенность».

Ранее в Варшаве заявляли, что поставляют Киеву различное вооружение, в том числе минометы, дроны и боеприпасы.