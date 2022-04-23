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53 минуты назад

Польша передала Украине вооружение на 1,6 млрд долларов

Елена Прошина

Польша передала Украине вооружение стоимостью более 1,6 миллиарда долларов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает РИА Новости.

Польша передала Украине вооружение на 1,6 млрд долларов
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«Польша передала Украине военною технику на сумму около 7 миллиардов злотых, это более 1,6 миллиарда долларов», - сказал Мюллер.

По его мнению, это вооружение «спасает украинскую и польскую суверенность».

Ранее в Варшаве заявляли, что поставляют Киеву различное вооружение, в том числе минометы, дроны и боеприпасы.

Накануне бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обвинил британского премьер-министра Бориса Джонсона в разглашении военной тайны.

Армия,Вальдемар Скшипчак,Петр Мюллер,Борис Джонсон,
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