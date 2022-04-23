Польша передала Украине вооружение на 1,6 млрд долларов

Польша передала Украине вооружение стоимостью более 1,6 миллиарда долларов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, передает РИА Новости.
«Польша передала Украине военною технику на сумму около 7 миллиардов злотых, это более 1,6 миллиарда долларов», - сказал Мюллер.
По его мнению, это вооружение «спасает украинскую и польскую суверенность».
Ранее в Варшаве заявляли, что поставляют Киеву различное вооружение, в том числе минометы, дроны и боеприпасы.
Накануне бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обвинил британского премьер-министра Бориса Джонсона в разглашении военной тайны.