В Минфине ФРГ прокомментировали предоставление военной помощи Украине

Украина нуждается в тяжелом вооружении, но Германия, помогая Киеву, должна помнить о своих обязательствах в рамках НАТО и не становиться стороной войны. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, выступая в субботу в онлайн-формате на съезде Свободной демократической партии Германии.

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"Украина нуждается в военной помощи и в тяжелом вооружении", - сказал он. "Для меня загадка, почему для некоторых это (поставки такого оружия - прим. ТАСС) является препятствием", - добавил министр.

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По его словам, Германия должна "сделать все возможное, чтобы помочь" Украине.

"Но мы не должны вредить собственным способностям и обязательствам в рамках НАТО", - сказал глава Минфина. "Мы не можем становиться стороной войны", - добавил он.

Министр сейчас находится на карантине в США, где у него был выявлен коронавирус.

О поставках германского оружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался под давлением из-за нежелания поставлять Украине напрямую летальное тяжелое вооружение. В опубликованном в пятницу интервью в журнале Der Spiegel он сказал, что собирается сделать все, чтобы НАТО не стала стороной конфликта и не началась мировая война. При этом Берлин ранее поставлял Киеву зенитные комплексы и противотанковые вооружения.

В четверг агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что правительство ФРГ готовит поставки Украине советских танков T-72 через Словению по принципу так называемого кругового обмена. Сделка предполагает предоставление Словенией Киеву танков из запасов вооруженных сил страны, а Германия обязуется затем заменить их на немецкие БМП Marder и бронетранспортеры Fuchs. В Берлине считают, что украинцам для использования советских T-72 не нужно проходить обучение, поскольку они уже есть на вооружении ВСУ. Как отметили источники DPA, Словения требует в качестве компенсации не только Marder и Fuchs, но также современные танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma.