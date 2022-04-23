Рогозин показал, чем отличаются «Сармат» и «Воевода»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале ролик, в котором сравниваются межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и ее предшественница — «Воевода». Об этом пишет РИА «Новости».
На кадрах ролика отчетливо видно, что «Сармат» набирает скорость значительно быстрее, чем «Воевода». Отмечается также, что «Сармат» способен поражать цели на практически любых расстояниях.
Рогозин рассказал о том, как офицеры НАТО классифицируют российские ракеты.
«Впрочем, по натовской классификации "Воевода" — это, прости Господи, "Сатана", а "Сармат" они назвали "Сатаной-2". Почему? Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО ответил мне так: "Потому что страшнее Сатаны может быть только Сатана 2.0», - отметил глава корпорации.
Агентство напомнило, что 20 апреля состоялся успешный пуск «Сармата» на космодроме Плесецк.