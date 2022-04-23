Рогозин показал, чем отличаются «Сармат» и «Воевода»

«Впрочем, по натовской классификации "Воевода" — это, прости Господи, "Сатана", а "Сармат" они назвали "Сатаной-2". Почему? Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО ответил мне так: "Потому что страшнее Сатаны может быть только Сатана 2.0», - отметил глава корпорации.