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32 минуты назад

Рогозин показал, чем отличаются «Сармат» и «Воевода»

Елена Прошина

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале ролик, в котором сравниваются межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и ее предшественница — «Воевода». Об этом пишет РИА «Новости».

На кадрах ролика отчетливо видно, что «Сармат» набирает скорость значительно быстрее, чем «Воевода». Отмечается также, что «Сармат» способен поражать цели на практически любых расстояниях.

Рогозин рассказал о том, как офицеры НАТО классифицируют российские ракеты.

«Впрочем, по натовской классификации "Воевода" — это, прости Господи, "Сатана", а "Сармат" они назвали "Сатаной-2". Почему? Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО ответил мне так: "Потому что страшнее Сатаны может быть только Сатана 2.0», - отметил глава корпорации.

Агентство напомнило, что 20 апреля состоялся успешный пуск «Сармата» на космодроме Плесецк.

Армия,Видео,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,НАТО,
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