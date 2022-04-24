Рогозин назвал основу безопасности России

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в эфире Первого канала, что новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" в ближайшие 30-40 лет будет гарантировать безопасность России, передает "Интерфакс".

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"Мы не зря говорим, здесь нет никакого бахвальства, мы правда понимаем, что на 30-35-40 лет вперёд "Сармат" обеспечит основу нашей безопасности", - сказал глава госкорпорации.

Ранее Рогозин говорил, что данная ракета окажется намного мощнее остальных стратегических средств, включая американской Minuteman III. Он также заявлял, что первый полк, который будет вооружен баллистическими ракетами "Сармат", планируется сформировать не позднее осени этого года.