Рогозин назвал основу безопасности России

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в эфире Первого канала, что новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" в ближайшие 30-40 лет будет гарантировать безопасность России, передает "Интерфакс".
"Мы не зря говорим, здесь нет никакого бахвальства, мы правда понимаем, что на 30-35-40 лет вперёд "Сармат" обеспечит основу нашей безопасности", - сказал глава госкорпорации.
Ранее Рогозин говорил, что данная ракета окажется намного мощнее остальных стратегических средств, включая американской Minuteman III. Он также заявлял, что первый полк, который будет вооружен баллистическими ракетами "Сармат", планируется сформировать не позднее осени этого года.
Как сообщали в военном ведомстве, эти ракеты заменят в РВСН комплексы стационарного базирования Р-36М/Р-36М2 "Воевода". Отмечается, что "Сармат" будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны вероятного противника, и будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности.