Рогозин рассказал, что может привести к началу третьей мировой войны

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что применение противоспутникового оружия по аппарату какой-либо страны станет началом третьей мировой войны.

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«Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата, это третья мировая война. То есть это casus belli однозначно совершенно», - сказал Рогозин в эфире «Россия-24» (цитата по РИА Новости).

Гендиректор «Роскосмоса» призвал не доверять представителям США, которые хотят установить мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия. По его словам, США уже завершили подобные испытания, приняли противоспутниковые системы на вооружение и теперь «изображают из себя голубя мира».

Рогозин также предупредил, что вскоре оружие массового поражения в космосе станет реальностью. В частности, такие наработки уже есть у Вашингтона: засекреченный мини-шаттл X-37B может нести не только разведывательные аппараты, но и оружие массового поражения.