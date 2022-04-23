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20 минут назад

Рогозин увидел угрозу в американском Boeing X-37

Елена Прошина

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что американских беспилотный космоплан Boeing X-37 может быть носителем оружия массового поражения. Об этом пишет ТАСС.

В России увидели угрозу в американском Boeing X-37
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«У нас нет никакой внятной информации от США о предназначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши ВС, соответствующие "добывающие" органы имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет», - отметил Дмитрий Рогозин.

Он рассказал, что X-37 относится к возвращаемым из космоса аппаратам, может применяться в различных целях.

«Он может быть носителем и каких-то аппаратов разведывательного характера, и носителем оружия массового уничтожения. Это уже новая категория носителей оружия массового уничтожения. Нападение из космоса - это серьезнейшая опасность», - полагает глава корпорации.

По мнению российских специалистов, при помощи космоплана Америка пытается вывести оружие в околоземное пространство.

Армия,Дмитрий Рогозин,Boeing,Роскосмос,
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