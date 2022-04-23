В России увидели угрозу в американском Boeing X-37

«У нас нет никакой внятной информации от США о предназначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши ВС, соответствующие "добывающие" органы имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет», - отметил Дмитрий Рогозин.