В России увидели угрозу в американском Boeing X-37

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что американских беспилотный космоплан Boeing X-37 может быть носителем оружия массового поражения. Об этом пишет ТАСС.
«У нас нет никакой внятной информации от США о предназначении и технических возможностях данного аппарата. Понятно, что наши ВС, соответствующие "добывающие" органы имеют такого рода информацию, поэтому у нас иллюзий никаких нет», - отметил Дмитрий Рогозин.
Он рассказал, что X-37 относится к возвращаемым из космоса аппаратам, может применяться в различных целях.
«Он может быть носителем и каких-то аппаратов разведывательного характера, и носителем оружия массового уничтожения. Это уже новая категория носителей оружия массового уничтожения. Нападение из космоса - это серьезнейшая опасность», - полагает глава корпорации.
По мнению российских специалистов, при помощи космоплана Америка пытается вывести оружие в околоземное пространство.