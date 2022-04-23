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32 минуты назад

Опрос: против поставок тяжелого вооружения Украине выступают 50% жителей ФРГ

ТАСС

Половина жителей ФРГ - 50% - выступает против поставок тяжелого вооружения Украине, в пользу такого шага высказались 43% респондентов. Об этом сообщила в субботу газета Bild со ссылкой на результаты опроса института INSA.

Половина немцев высказалась против поставок тяжелого вооружения Украине
Фото: ReutersReuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался под давлением из-за нежелания поставлять Украине напрямую тяжелое вооружение. В опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel он сказал, что собирается сделать все, чтобы НАТО не стала стороной конфликта и не началась мировая война. При этом Берлин ранее поставлял Киеву зенитные комплексы и противотанковые вооружения.

Шольц может лишиться поста из-за нежелания поставлять оружие Украине

В четверг агентство DPA со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство ФРГ готовит поставки Украине советских танков T-72 через Словению по принципу так называемого кругового обмена. Сделка предполагает предоставление Словенией из запасов ее вооруженных сил Киеву танков, а Германия обязуется затем заменить их на немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и бронетранспортеры Fuchs. В Берлине считают, что украинцам для использования советских T-72 не нужно проходить обучение, поскольку они уже стоят на вооружении страны. Как отметили источники DPA, Словения требует в качестве компенсации не только Marder и Fuchs, но и современные танки Leopard 2, бронетранспортеры Boxer и Puma.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

Армия,Олаф Шольц,Владимир Путин,НАТО,
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