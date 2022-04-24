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42 минуты назад

МО: российские военные разминируют дома в Херсонской области

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Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота России проводят разминирование в одном и посёлков Херсонской области, сообщает российское Минобороны.

Российские военные разминируют дома в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что немало снарядов попадали в частные дома, многие из них не разорвались.

«Ежедневно российские военные инженеры по заявкам местных жителей выезжают на разминирование подобных находок», — цитирует ТАСС оборонное ведомство.

Ранее российские сапёры рассказали, что Вооружённые силы Украины оставляют за собой заминированные земли, здания, транспорт и даже коробки конфет, когда отступают.

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