Российские военные разминируют дома в Херсонской области

Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота России проводят разминирование в одном и посёлков Херсонской области, сообщает российское Минобороны.

Отмечается, что немало снарядов попадали в частные дома, многие из них не разорвались.

«Ежедневно российские военные инженеры по заявкам местных жителей выезжают на разминирование подобных находок», — цитирует ТАСС оборонное ведомство.

Ранее российские сапёры рассказали, что Вооружённые силы Украины оставляют за собой заминированные земли, здания, транспорт и даже коробки конфет, когда отступают.