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22 минуты назад

The Telegraph: страны НАТО поставляли военную технику России

Ura.Ru

Франция и Германия поставили России военную технику на сумму 273 миллиона евро. Об этом сообщает британская газета The Telegraph. По данным издания, среди техники были бомбы и реактивные снаряды.

The Telegraph: страны НАТО поставляли военную технику России
Фото: ura.ruura.ru

«Франция и Германия снабдили Россию военной техникой на сумму 273 миллиона евро, которая сейчас, вероятно, используется в Украине. Они отправили оборудование, в том числе бомбы, реактивные снаряды, ракеты и пушки, в Москву, несмотря на эмбарго ЕС на поставки оружия в Россию, введенное после [присоединения] Крыма в 2014 году», — пишет The Telegraph.

Отмечается, что по крайней мере 10 государств-членов экспортировали почти 350 миллионов евро оборудования России.

«Около 78% от этого общего количества было поставлено немецкими и французскими фирмами. И Париж, и Берлин сопротивлялись запрету ЕС на покупку газа у России, и в настоящее время блок платит Москве 1 миллиард евро в день за поставки энергоресурсов», — подытожили там.

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Власти РФ направили ноту из-за поставок вооружений Украине всем странам, включая США. Страны стали активно помогать Украине после начала спецоперации. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. ФРГ достигла предела в том, что может поставить Украине из собственных запасов Вооруженных сил, пишет RT. Заместитель генерального инспектора Вооруженных сил Германии Маркус Лаубенталь также говорил, что Германия не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, потому что оно нужно для своих солдат.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,НАТО,ЕС,
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