Минобороны РФ: военные уничтожили пункт националистов

Российские военные уничтожили опорный пункт украинских националистов, оборудованный в здании школы в Херсонской области. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

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По сведениям ведомства, боевики организовали в кирпичном здании школы укрепленный район с окопами, траншеями, огневыми точкам и большим количеством вооружения и боеприпасов. В подвале детского учебного заведения националисты оборудовали медпункт, места для отдыха и изготовления самодельных взрывных устройств, добавили в министерстве.

После побега националистов, отметили в ведомстве, в школе остались десятки гранат, минометы и гранатометы. Украинское оружие и боеприпасы вскоре будут переданы подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик, уточнили в Минобороны РФ.