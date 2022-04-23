Великобритания направила на Украину специалистов по диверсиям

Великобритания забросила во Львовскую область две группы численностью около 20 специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы (SAS). Они присоединились к авиабригаде армейской авиации вооруженных сил Украины. Об этом сообщает сотрудник российских силовых структур, ссылаясь на информацию от источников в ВСУ, пишет «Вечерняя Москва».

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Уточняется, что состав одной группы — примерно 8-10 человек. Они были переброшены из Херефорд в Великобритании, где находится штаб-квартира SAS, рассказал сотрудник российских силовых структур. По его словам, это специалисты в области партизанской и диверсионной деятельности, а также в сфере вербовки и подготовки агентуры.

Как заявил собеседник агентства, сотрудники указанной службы — одни из самых высококвалифицированных специалистов в мире «в организации государственных переворотов, заказных политических убийств, массовых протестных митингов, а также обучении агентов».

РИА Новости сообщает, что в зонах боевых действий сотрудники SAS действуют под прикрытием. Они выдают себя за медицинских работников «Белых касок» и прочих гуманитарных организаций, пишет издание.