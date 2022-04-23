Радикалы из Газы выпустили ракету в сторону Израиля

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу ракету по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

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"Одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля. Оповещение [об обстреле] было активировано в приложении командования тыла", - говорится в заявлении.

По данным радио Kan, ракета разорвалась в незаселенной местности.

В пятницу вечером радикалы из Газы выпустили две ракеты по Израилю, одна из них упала в самом палестинском анклаве, вторая разорвалась в незаселенной местности у забора безопасности.

18 апреля из сектора Газа по Израилю была выпущена первая с сентября 2021 года ракета, которая была перехвачена. В ответ ночью 19 апреля израильские истребители поразили военный объект ХАМАС в анклаве. 21 апреля радикалы запустили несколько ракет по израильской территории, Израиль ответил ударами истребителей по военным объектам ХАМАС в анклаве.