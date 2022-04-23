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1 час назад

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

ТК «Звезда»

Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район Донецка из минометов. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки (СЦКК) Донецкой народной республики.

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Фото: ТАССТАСС

«Зафиксирован обстрел... по направлению: населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что выпущено четыре снаряда калибром 122 мм. Информация погибших и пострадавших не уточняется.

Ранее корреспондент «Звезды» показал жилой дом в Донецке после обстрела украинскими «Ураганами».

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