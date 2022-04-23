ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский район Донецка из минометов. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки (СЦКК) Донецкой народной республики.
«Зафиксирован обстрел... по направлению: населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район)», - говорится в сообщении.
Уточняется, что выпущено четыре снаряда калибром 122 мм. Информация погибших и пострадавших не уточняется.
Ранее корреспондент «Звезды» показал жилой дом в Донецке после обстрела украинскими «Ураганами».