В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
52 минуты назад

Нидерланды завершили развертывание ЗРК Patriot в Словакии

ТАСС

Голландский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot приведен в состояние боевой готовности в Словакии. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении правительства Нидерландов.

Нидерланды завершили развертывание ЗРК Patriot в Словакии
Фото: EPAEPA

"Комплекс готов к защите жизненно важных объектов в стране от возможных угроз с воздуха", - заявили власти.

"Мы приложили много усилий на этой неделе, чтобы подготовить все для развертывания, и сегодня первые пусковые системы готовы к отражению атак, - сказал командующий подразделением подполковник Патрик Веккинг. - Теперь мы можем распознавать и отражать любые угрозы с воздуха 24 часа в день, семь дней в неделю".

Развертывание комплексов Patriot осуществляется Нидерландами совместно с Германией. Голландская сторона предоставляет один комплекс с несколькими системами запуска ракет, немецкая сторона - два комплекса. Они будут развернуты как минимум на полгода в центральной части Словакии рядом с военным аэродромом под городом Слиачем. Нидерландами также направлены 150 военных, которые отвечают за развертывание и функционирование своего комплекса.

Ранее словацкие СМИ сообщили, что Братислава передала Киеву ЗРК С-300, использовавшийся для защиты национального воздушного пространства.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители