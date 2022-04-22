Нидерланды завершили развертывание ЗРК Patriot в Словакии

"Мы приложили много усилий на этой неделе, чтобы подготовить все для развертывания, и сегодня первые пусковые системы готовы к отражению атак, - сказал командующий подразделением подполковник Патрик Веккинг. - Теперь мы можем распознавать и отражать любые угрозы с воздуха 24 часа в день, семь дней в неделю".