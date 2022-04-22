В минобороны России рассказали об обстановке в Мариуполе

Жители Мариуполя могут свободно перемещаться по улицам города и не прятаться от обстрелов украинских нацистов. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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«В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов», - рассказал Конашенков.

Также в ведомстве заявили, что в регион доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. В то же время, власти Донецкой народной республики организуют расчистку улиц от завалов и вывоз поражённой украинской военной техники.