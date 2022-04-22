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43 минуты назад

Доставляется гумпомощь, идет расчистка улиц: в МО РФ рассказали о нормализации обстановки в Мариуполе

ТК «Звезда»иещё 8

Жители Мариуполя могут свободно перемещаться по улицам города и не прятаться от обстрелов украинских нацистов. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В минобороны России рассказали об обстановке в Мариуполе
Фото: тк звездатк звезда

«В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов», - рассказал Конашенков.

Также в ведомстве заявили, что в регион доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. В то же время, власти Донецкой народной республики организуют расчистку улиц от завалов и вывоз поражённой украинской военной техники.

Ранее Игорь Конашенков заявил, что Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан. Он подчеркнул, что Вашингтон интересует только получение прибыли от поставок вооружения на Украину.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,Госдеп США,
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