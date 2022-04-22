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44 минуты назад

Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ с тоннами боеприпасов

Lenta.ru

Вооруженные силы России взяли под контроль арсенал в Харьковской области, в котором находятся тысячи тонн боеприпасов. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ с тоннами боеприпасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подразделения ВСУ бросили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам и систем залпового огня, вооружения ПВО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на складах арсенала находились боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями, которыми военнослужащие Украины обстреливали жилые районы различных населенных пунктов.

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Ранее Минобороны России опубликовало видео с пусками высокоточных ракет «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины. В оборонном министерстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли четыре удара крылатыми ракетами с борта фрегата.

Армия,Минобороны России,
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