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54 минуты назад

В России рассказали о возможностях комплекса «Штиль-1»

Lenta.ru

В ходе специальной военной операции на Украине российский фрегат «Адмирал Эссен» сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar турецкого производства. Экипаж корабля применил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Штиль-1». О возможностях корабельного ЗРК рассказали в публикации ТАСС.

Эксперт рассказал о возможностях комплекса «Штиль-1»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале приводят слова капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, который предположил, что БПЛА использовали для проверки системы противовоздушной обороны (ПВО) корабля.

Он отметил, что экипаж корабля взял беспилотник на сопровождение. После этого Bayraktar уничтожили двумя ракетами. ЗРК «Штиль-1» может поражать цели на дальностях до 50 километрах и высотах от 5 до 15 километров. Комплекс обеспечивает круговую оборону корабля от атак самолетов, беспилотников, а также ракетных ударов. Также «Штиль-1» может поражать надводные цели.

«Адмирал Эссен» несет модули из 24 транспортно-пусковых контейнеров с ракетами 9М317МЭ. Для сопровождения и поражения целей «Штиль-1» использует данные корабельных трехкоординатных радиолокационных станций кругового обзора.

Ранее в пресс-службе Балтийского флота сообщили, что сторожевой корабль «Неустрашимый» выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом «Кинжал» на испытаниях.

Армия,Василий Дандыкин,
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