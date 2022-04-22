Эксперт рассказал о возможностях комплекса «Штиль-1»

Он отметил, что экипаж корабля взял беспилотник на сопровождение. После этого Bayraktar уничтожили двумя ракетами. ЗРК «Штиль-1» может поражать цели на дальностях до 50 километрах и высотах от 5 до 15 километров. Комплекс обеспечивает круговую оборону корабля от атак самолетов, беспилотников, а также ракетных ударов. Также «Штиль-1» может поражать надводные цели.