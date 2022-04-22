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25 минут назад

На дне Кольского залива нашли неизвестный самолёт

RT на русском

В Кольском заливе обнаружили на дне неизвестный самолёт, его нашли участники комплексной экспедиции Северного флота и Российского географического общества по поиску исторических артефактов времён Великой Отечественной войны «Помни войну».

На дне Кольского залива нашли неизвестный самолёт
Фото: ТАССТАСС

Экспедиция проводится второй год подряд в Арктике. В первый же её день найден неизвестный самолёт, сообщает РИА Новости.

Участники экспедиции на борту новейшего большого гидрографического катера «Леонид Сенчура» с помощью современной техники нашли на дне залива в районе посёлка Мишуково предмет, который сначала приняли за хвостовую часть американского бомбардировщика Boston, который СССР получил по программе ленд-лиза.

«Это оказался другой самолёт. Сейчас будем его идентифицировать, выяснять его судьбу, обстоятельства гибели. Мы не можем сказать, остался ли на борту экипаж. Самолёт получил очень большие разрушения, думаю, поднять его нереально», — сказал старший офицер отдела гидрографической службы Северного флота капитан 2-го ранга Александр Зубарев.

В январе прошлого года поисковики отряда «Курган» в Курской области подготовили экспозицию из найденных фрагментов самолётов времён Великой Отечественной войны.

Армия,Александр Зубарев,Русское географическое общество,
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