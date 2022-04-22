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30 минут назад

СМИ: Макрон заявил, что Франция поставит Украине САУ Caesar

ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал в интервью газете Ouest-France о планах направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar.

Франция поставит Украине САУ «Цезарь»
Фото: wikipediawikipedia

"Франция направит 155-мм САУ Украине", - сообщил Макрон.

"Мы должны идти по этому пути, не пересекая красную линию, которая состоит в том, чтобы не оказаться стороной конфликта".

Он также рассказал о поставке Украине противотанковых ракетных комплексов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Армия,Эмманюэль Макрон,Владимир Путин,ЕС,
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