В Минобороны ответили на сообщения о провалах российской армии

«Сейчас много средств массовой информации говорят о провалах каких-то наших, но это не так. Первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперед, отдельные группы российских войск попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но российские ВС очень быстро к этому приспособились и сменили тактику», — сообщил генерал.