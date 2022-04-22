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21 минуту назад

В Минобороны ответили на сообщения о провалах российской армии

Lenta.ru

Сообщения некоторых средств массовой информации о провалах российской армии во время спецоперации на Украине не соответствуют действительности. Об этом заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев, его слова приводит ТАСС.

В Минобороны ответили на сообщения о провалах российской армии
Фото: ТАССТАСС

По словам Миннекаева, российским войскам нужно было время, чтобы адаптироваться к тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ), и сейчас им это удалось. Генерал рассказал, что украинская армия устраивала засады на отдельные группы российских солдат, оторвавшиеся от основных групп подразделений.

«Сейчас много средств массовой информации говорят о провалах каких-то наших, но это не так. Первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперед, отдельные группы российских войск попадали в заранее подготовленные засады и несли потери. Но российские ВС очень быстро к этому приспособились и сменили тактику», — сообщил генерал.

Ранее в Кремле заявили, что Россия понесла значительные потери на Украине. «Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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25 марта министерство обороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 человек получили ранения. Потери украинских войск, по информации оборонного ведомства, составили 30 тысяч человек.

Армия,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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