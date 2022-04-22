Минобороны показало пуск «Калибров» по военным объектам ВСУ

Минобороны России показало пуск по объектам военной инфраструктуры Украины с помощью высокоточных ракет «Калибр». Соответствующую видеозапись ведомство представило журналистам, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

В оборонном министерстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли четыре удара крылатыми ракетами с борта фрегата.

В пятницу, 22 апреля, ведомство отчиталось о 1285 ударах по объектам ВСУ. Большая часть из них была нанесена по украинским опорным пунктам и местам скопления живой силы

Накануне Минобороны показало удар ракетной системы залпового огня «Смерч» по замаскированному аэродрому ВСУ. По данным разведки, аэродром использовался как склад боеприпасов и военной техники.