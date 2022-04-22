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57 минут назад

Джонсон сообщил об обучении Великобританией и Польшей украинских солдат

Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские и польские военные обучают «десятки» украинских военнослужащих работе с бронетранспортерами (БТР) и зенитными комплексами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Guardian.

Джонсон: Великобритания и Польша обучают украинских солдат
Фото: ReutersReuters

По его словам, по завершении подготовки украинские военные вернутся на родину вместе с партией из 120 бронированных машин, в их числе 80 боевых бронетранспортеров Mastiff, Husky и Wolfhound, машины для разведки Spartan, медицинские машины Samaritan, ремонтно-эвакуационные Samson и командно-штабные Sultan.

Ранее в Пентагоне заявили, что обучат некоторых украинцев работе с американскими гаубицами «за пределами страны», прежде чем это оружие можно будет использовать на поле боя.

Официальный представитель Джонсона настаивал на том, что обучение украинцев в Великобритании не является эскалацией конфликта. Он отметил, что британские власти «просто работают вместе с союзниками, чтобы дать Украине лучшие инструменты для самозащиты».

Армия,Борис Джонсон,Пентагон,
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