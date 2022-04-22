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41 минуту назад

В США обеспокоились применением российского «Кинжала»

Lenta.ru

Использование гиперзвукового оружия в ходе специальной военной операции России на Украине может стать сигналом для США. Директор американского Института новых технологий Марк Дж. Льюис выразил обеспокоенность возможностями гиперзвукового оружия на страницах National Defense.

В США обеспокоились применением российского «Кинжала»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что гиперзвуковые ракеты могут маневрировать и лететь по непредсказуемой траектории. Это позволяет боеприпасу обходить средства противоракетной обороны.

«На самом деле, множество исследований показали ценность гиперзвуковых технологий для военных в будущих боевых действиях и, что еще хуже, ужасные последствия столкновения с таким вооруженным противником. В случае использования Россией эти предупреждения приобретают еще большую актуальность», — пишет Льюис.

Он предположил, что в США внедрение гиперзвукового оружия задерживают скептики, которые считают, что существующее оружие может эффективно выполнять задачи.

«Хорошей новостью является то, что оборонный бюджет на 2022 год и бюджетные запросы на 2023 год показывают, что лидеры исполнительной власти и Конгресса серьезно относятся к гиперзвуку и выделяют значительные ресурсы», — добавил Льюис.

В апреле министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что внедрение новых систем связи позволило ускорить доведение целеуказания до ракет «Кинжал».

Ранее в том же месяце в Министерстве обороны России сообщили, что командный пункт группировки украинских войск уничтожили ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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