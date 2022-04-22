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47 минут назад

В Пентагоне ответили на вопрос о планах ВМС США в Черном море

ТК «Звезда»иещё 1

Военно-морские силы США не планируют операций в Черном море. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

В Пентагоне ответили на вопрос о планах ВМС США в Черном море
Фото: US Navy, Global Look PressUS Navy, Global Look Press

По его словам, не рассматривается никаких операций, в том числе по деблокировке украинских портов.

«Если вы спрашиваете, собираются ли военно-морские силы США участвовать в операциях в Черном море, ответ - нет», - цитирует его РИА Новости.

Ранее корабли ВМС США покинули Черное море в связи со спецоперацией России на Украине. В Пентагоне тогда заявили, что данная мера должна дать понять всему миру, что Штаты не заинтересованы в эскалации конфликта тем или иным решением о размещении сил.

Армия,Джон Кирби,Пентагон,
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