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17 минут назад

Помощник Байдена заявил о прямой поддержке армией Китая российских войск

Газета.Ru

Помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон наблюдает признаки оказания китайской Народно-освободительной армией (НОАК) поддержки Вооруженных сил России, передает ТАСС.

Белый дом увидел поддержку армией Китая Вооруженных сил России
Фото: EPAEPA

По его словам, китайские корпорации и банки в основном соблюдают осторожность, не допускают прямого обхода санкций западных стран в отношении Москвы "или заполнения [образовавшейся ниши] в плане [касающегося России] экспортного контроля".

При этом Сингх утверждает, что якобы имеются свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским ВС "через ряд прямых и непрямых каналов".

Ранее китайский посол в Вашингтоне Цинь Ган заявлял, что Пекин не оказывает российской стороне военную помощь.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет хронику событий.

Армия,Далип Сингх,Владимир Путин,
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