Белый дом увидел поддержку армией Китая Вооруженных сил России

Помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон наблюдает признаки оказания китайской Народно-освободительной армией (НОАК) поддержки Вооруженных сил России, передает ТАСС.

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По его словам, китайские корпорации и банки в основном соблюдают осторожность, не допускают прямого обхода санкций западных стран в отношении Москвы "или заполнения [образовавшейся ниши] в плане [касающегося России] экспортного контроля".

При этом Сингх утверждает, что якобы имеются свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским ВС "через ряд прямых и непрямых каналов".

Ранее китайский посол в Вашингтоне Цинь Ган заявлял, что Пекин не оказывает российской стороне военную помощь.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".