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33 минуты назад

Бывший чиновник Пентагона заявил о технологическом отставании армии США

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) США проявили свое технологическое отставание и могут потерять преимущество перед Китаем и другими противниками. На это в эфире Fox News указал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Престон Данлэп.

Экс-чиновник Пентагона заявил об отставании армии США
Фото: ReutersReuters

Эксперт, считающийся главным архитектором Космических сил США, отметил, что ранее Пентагону не было равных в ряде отраслей, в частности в сфере разработки искусственного интеллекта. Теперь же коммерческие разработки превзошли военные, что в конечном итоге играет на руку противникам США, поскольку все большее количество стран может заполучить передовые технологии за плату.

Он привел в качестве примера российскую спецоперацию на Украине.

«Мы не хотим оказаться в ситуации, когда наши войска не имеют доступа к самым современным технологиям, системам вооружений, искусственному интеллекту. Мы должны обладать гарантиями того, что можем сдерживать любой конфликт и победить в нем», — отметил Данлэп.

Армия,Пентагон,
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