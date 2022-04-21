Экс-чиновник Пентагона заявил об отставании армии США

Вооруженные силы (ВС) США проявили свое технологическое отставание и могут потерять преимущество перед Китаем и другими противниками. На это в эфире Fox News указал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Престон Данлэп.

Эксперт, считающийся главным архитектором Космических сил США, отметил, что ранее Пентагону не было равных в ряде отраслей, в частности в сфере разработки искусственного интеллекта. Теперь же коммерческие разработки превзошли военные, что в конечном итоге играет на руку противникам США, поскольку все большее количество стран может заполучить передовые технологии за плату.