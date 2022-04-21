США объяснили включение Финляндии и Швеции в НАТО

Власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх на онлайн-семинаре.

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«Мы также пытаемся противодействовать [президенту РФ Владимиру] Путину <…> путем помощи Европе в сокращении поставок энергоносителей из России, поощрения таких стран, как Финляндия и Швеция, к вступлению в НАТО, укрепления восточного фланга альянса, противодействия негативным последствиям этой войны в развивающемся мире, в особенности в плане поставок продовольствия, энергоносителей и потоков мигрантов», – приводит слова заместителя помощника президента США ТАСС.

По версии Сингха, включение Финляндии и Швеции в НАТО в сочетании с экономическими санкциями должно позволить Вашингтону «создать рычаг воздействия» на Россию.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.

Ранее Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более, что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.