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1 час назад

МИД: Россия вправе считать военные грузы США и НАТО на Украине законной целью

RT на русскомиещё 8

Заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил, что Москва имеет право считать следующий по территории Украины транспорт США и НАТО с оружием законной целью.

МИД: транспорт США с оружием на Украине является законной целью РФ
Фото: AFPAFP

«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооружённые силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — приводит РИА Новости слова Кошелева в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях».

По его словам, у российской стороны вызывают тревогу заявления США о намерении продолжать поставки оружия для ВСУ.

Он отметил, что положение Киева является «безнадёжным».

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

Армия,Политика,Сергей Кошелев,Джозеф Байден,МИД России,НАТО,
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