МИД: транспорт США с оружием на Украине является законной целью РФ

«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооружённые силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — приводит РИА Новости слова Кошелева в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола на тему «Кризис в российско-американских отношениях».