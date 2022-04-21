Эксперт назвал пуск МБР «Сармат» ответом на ядерную риторику Запада

«Ракета, о которой мы говорили, но нам никто не верил. Сейчас она реально показала свои возможности. Они могут только зафиксировать ее старт, и все. Больше они ничего не смогут. И теперь США не могут сидеть сложа лапки. Возмездие будет неминуемым», - предупредил эксперт.