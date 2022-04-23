Рогозин сравнил возможности ракет "Сармат" и Minuteman III

"Это ракета, которая намного мощнее остальных стратегических средств, в том числе противостоящей нам ракеты "Минитмен-3" (Minuteman III), которая стоит на вооружении США. И по глобальности, и по мощности боевых блоков, которые могут быть доставлены до территории страны-агрессора", - заявил Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".