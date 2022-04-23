Рогозин сравнил возможности ракет "Сармат" и Minuteman III

"Сармат" будет намного мощнее остальных стратегических средств, в том числе американской ракеты "Минитмен-3". Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Это ракета, которая намного мощнее остальных стратегических средств, в том числе противостоящей нам ракеты "Минитмен-3" (Minuteman III), которая стоит на вооружении США. И по глобальности, и по мощности боевых блоков, которые могут быть доставлены до территории страны-агрессора", - заявил Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".
По словам главы Роскосмоса, технические данные позволяют сделать эту ракету неуязвимой как для существующих, так и для перспективных систем ПРО США и НАТО.
"Это огромный успех наших конструкторов, инженеров. Мы очень гордимся", - добавил он.