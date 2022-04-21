Глава ДНР сообщил о гибели командира батальона «Спарта»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале о гибели во время выполнения боевого задания командира 2-й разведроты отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии майора Сергея Аграновича.
По словам Пушилина, Агранович, с позывном «Водяной», погиб в результате вражеского обстрела, ведя разведывательно-поисковые действия в районе населенного пункта Новоселовка Вторая.
Как отметил глава ДНР, Агранович был инженером в мирной жизни, но в 2014 году ему пришлось отправиться в Донбасс.
«Он был одним из лучших – мужественный, отважный, человек слова и дела, настоящий командир и герой. Это большая потеря», — добавил Пушилин и принес соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось, что тесть бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Сергей Ситоленко погиб от попадания пули в окрестностях города Авдеевка.