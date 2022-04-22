Аббас: Израиль виновен в эскалации обстановки в регионе

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас обвинил Израиль в эскалации обстановки в регионе и пригрозил отказом от координации в сфере безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на министра по гражданским делам Палестины Хусейна аш-Шейха.