Аббас: Израиль виновен в эскалации обстановки в регионе

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас обвинил Израиль в эскалации обстановки в регионе и пригрозил отказом от координации в сфере безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на министра по гражданским делам Палестины Хусейна аш-Шейха.
"Между Абу Мазеном (Аббасом) и американскими посланниками в четверг вечером состоялась откровенная встреча. Аббас потребовал срочного вмешательства администрации США, чтобы немедленно остановить эскалацию на палестинских территориях, в первую очередь, в Восточном Иерусалиме", - заявил аш-Шейх.
Он пригрозил, что Организация освобождения Палестины, в отсутствие политических перспектив, может "перейти к выполнению решений" Центрального совета организации.
"В условиях отсутствия политических перспектив [урегулирования] и отказа Израиля прекратить односторонние действия и соблюдать подписанные соглашения палестинское руководство получит право на выполнение решений Центрального совета. Аббас предостерег от дальнейшей эскалации, которая приведет к невыносимым ужасным последствиям", - пояснил аш-Шейх.
Ранее стало известно, что глава Палестины Махмуд Аббас планирует приехать в Москву на 9 мая.