Что такое «Сармат» и чем эти ракеты отличаются от других

Вчера Минобороны России сообщило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на космодроме Плесецк. По словам представителей ведомства, во время запуска были выполнены все поставленные задачи: вскоре ракета должна поступить на вооружение. Рассказываем, чем «Сармат» отличается от своих аналогов и почему его запуск важен.

Что такое «Сармат»

«Сармат» — это межконтинентальная боевая ракета российской разработки, созданная Государственным ракетным центром им. Макеева. Он входит в состав новейшего стратегического комплекса, который должен занять место советских ракет «Воевода» — на Западе их знают под названием «Сатана». Согласно заявлению Министерства обороны, новинку можно назвать мощнейшим на сегодняшний день представителем этого вида вооружений. Она обладает рекордной дальностью поражения целей и способна миновать любые системы противоракетной обороны.

Чем «Сармат» отличается от других ракет

В первую очередь, «Сармат» оснащен новыми жидкостными двигателями: они используют то же топливо, что и советский предшественник ракеты, однако выдают куда более высокую мощность. Благодаря быстрому разгону ее сложнее перехватить в воздухе, ведь большинство средств ПРО сбивают ракеты на взлете.

Другая особенность «Сармата» заключается в самой концепции. Инженеры сделали акцент не на суммарный вес боеголовок, а на их количество и способ доставки. По задумке конструкторов, ракета должна достигать целей по низкой орбите над Южным полюсом, чтобы обходить развернутые средства ПРО.