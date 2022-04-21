МО РФ: В двух населенных пунктах уничтожены склады боеприпасов ВСУ

В ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса, в населенных пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье», - сказал Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 450 объектов противника. В том числе: 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково и Новая Дмитровка в Харьковской области.