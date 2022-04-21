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1 час назад

МО РФ: в населенных пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов ВСУ

ТК «Звезда»иещё 9

В ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса, в населенных пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

МО РФ: В двух населенных пунктах уничтожены склады боеприпасов ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье», - сказал Конашенков.

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 450 объектов противника. В том числе: 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково и Новая Дмитровка в Харьковской области.

Ранее в Минобороны сообщили о нанесении высокоточных ракетных ударов по 14 объектам ВСУ в районе населенного пункта Попасная. Поражены пункты управления, склады боеприпасов, живая сила противника и украинская военная техника.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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