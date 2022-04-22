Авиация ВКС России поразила в течение дня 64 объекта ВСУ

Подразделения ВКС России поразили более 20 военных объектов украинской армии, заявили в Минобороны России.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 26 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники», — говорится в сообщении ведомства.
В районах Торецка, Комара и Богатыря российские подразделения уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Кроме того, в течение дня высокоточными ракетами уничтожили до двух рот националистов на Украине.
В Минобороны добавили, что в населённом пункте Червонное уничтожен склад ракет для зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ».