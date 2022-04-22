Авиация ВКС России поразила в течение дня 64 объекта ВСУ

Подразделения ВКС России поразили более 20 военных объектов украинской армии, заявили в Минобороны России.

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«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 26 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники», — говорится в сообщении ведомства.

В районах Торецка, Комара и Богатыря российские подразделения уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, в течение дня высокоточными ракетами уничтожили до двух рот националистов на Украине.