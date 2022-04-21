Авиация ВКС России поразила в течение дня 64 объекта ВСУ

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила в течение дня 64 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом рассказал официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины», — сообщил он.
В частности, были уничтожены 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье.
Ранее сообщалось, что ВС России и Народная милиция ЛНР освободили город Кременная.