Япония прокомментировала запуск Россией ракеты «Сармат»

«Мы продолжим внимательно отслеживать военную активность России, в том числе и данный пуск, а также продолжим сбор информации», — указал чиновник.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что испытания ракеты «Сармат» не повлияют на позицию США по ситуации вокруг Украины. Она также указала, что Москва уведомила Вашингтон об испытаниях по договору СНВ-3, Пентагон не считает их несправедливыми по отношению к себе либо к союзникам.