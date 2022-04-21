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11 минут назад

В КНР объяснили, почему киевский режим отказался от данных России обещаний

Елена Прошина

Военная помощь США Украине негативно сказалась на дипломатических переговорах с Россией и попытках мирно урегулировать конфликт. К такому выводу пришел вице-президент Китайского общества международных отношений Лю Цзюнь в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао», сообщает РИА Новости.

В КНР объяснили, почему киевский режим отказался от данных РФ обещаний
Фото: ТАССТАСС

Как пишет газета, Украина в ходе предыдущих раундов переговоров практически согласилась с условиями России не вступать в Североатлантический альянс и продолжать сохранять нейтралитет. Однако позже власти Киева отказались поступать соответствующим образом, и дипломатические переговоры зашли в тупик.

Лю Цзюнь считает, что главной причиной подобной ситуации стало сознательное «поощрение» Украины продолжать военный конфликт с Россией со стороны США. Власти Киева «еще не совсем очнулись от иллюзий» касательно планов Запада, пишет автор статьи. Он заявил, что реальные интересы американского ВПК сосредоточены на сохранении гегемонии США в мире, а для этого требуется продолжение боевых действий на Украине.

Автор статьи выразил уверенность, что распространение оружия США и перезапуск военной машины НАТО обернутся новой всемирной гонкой вооружений, которая негативно скажется на спокойствии во всем мире.

Ранее стало известно, что 15 апреля Москва передала Киеву предложения по мирному соглашению. Украинская сторона все еще не дала своего ответа.

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