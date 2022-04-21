В КНР объяснили, почему киевский режим отказался от данных РФ обещаний

Военная помощь США Украине негативно сказалась на дипломатических переговорах с Россией и попытках мирно урегулировать конфликт. К такому выводу пришел вице-президент Китайского общества международных отношений Лю Цзюнь в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао», сообщает РИА Новости.

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Как пишет газета, Украина в ходе предыдущих раундов переговоров практически согласилась с условиями России не вступать в Североатлантический альянс и продолжать сохранять нейтралитет. Однако позже власти Киева отказались поступать соответствующим образом, и дипломатические переговоры зашли в тупик.

Лю Цзюнь считает, что главной причиной подобной ситуации стало сознательное «поощрение» Украины продолжать военный конфликт с Россией со стороны США. Власти Киева «еще не совсем очнулись от иллюзий» касательно планов Запада, пишет автор статьи. Он заявил, что реальные интересы американского ВПК сосредоточены на сохранении гегемонии США в мире, а для этого требуется продолжение боевых действий на Украине.

Автор статьи выразил уверенность, что распространение оружия США и перезапуск военной машины НАТО обернутся новой всемирной гонкой вооружений, которая негативно скажется на спокойствии во всем мире.