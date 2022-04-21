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1 час назад

Израиль второй раз за ночь поразил объекты ХАМАС в Газе

ТАССиещё 3

Израильские истребители второй раз за ночь нанесли в четверг удар по военному объекту радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на зенитный огонь по самолетам во время предыдущей атаки, нанесенной после запуска ракеты по Израилю. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Израиль второй раз за ночь поразил объекты ХАМАС в Газе
Фото: ReutersReuters

"Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военному объекту террористической организации ХАМАС в секторе Газа в ответ на зенитную атаку [по израильским самолетам] во время предыдущего удара армии по террористическим объектам в секторе Газа, а также в дополнение к удару, нанесенному ранее этой ночью. Зенитный огонь не поразил цель. Сообщений о ранениях или повреждениях самолетов израильской армии не поступало", - говорится в заявлении.

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В пресс-службе ранее сообщили, что в среду вечером радикалы из Газы выпустили одну ракету по Израилю. По данным радиостанции Kan, снаряд не был перехвачен системой ПВО "Железный купол", а упал в районе города Сдерот близ границы с палестинским анклавом, причинив ущерб. В ответ израильские истребители в четверг ночью первый раз поразили в секторе Газа "военный пост и вход в туннель, ведущий к подземному комплексу, содержащему сырье, используемое для производства ракетных двигателей", сообщила пресс-служба. После этого палестинские радикалы выпустили из анклава по Израилю еще четыре ракеты, который были перехвачены системой ПВО "Железный купол", а затем еще одну ракету, которая не перелетела на израильскую территорию.

18 апреля из сектора Газа по Израилю была выпущена первая с сентября 2021 года ракета, которая была перехвачена, в ответ ночью 19 апреля израильские истребители поразили военный объект ХАМАС в анклаве. 21 мая 2021 года вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей сектора Газа, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.

Армия,Хамас,ЦАХАЛ,
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