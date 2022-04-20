В Минобороны раскрыли боевые характеристики «Сармата»

Боевой диапазон межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» радикально расширен по сравнению с ее предшественницами, рассказали в Минобороны РФ.

«Благодаря энергомассовым характеристикам ракеты принципиально расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки», - говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА «Новости».

Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, а также обладает уникальными характеристиками, которые позволяют ей преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

В министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день «Сармат» - самая современная и мощная ракета в мире с наибольшей дальностью поражения.

Новый комплекс придет на смену межконтинентальной баллистической ракете «Воевода».

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» из шахтной установки на космодроме «Плесецк». В ведомстве выразили уверенность, что ракета «Сармат» значительно усилит боевую мощь Российской Федерации.