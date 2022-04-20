Турция отказалась быть гарантом для Украины

«Смотрите, мы не против того, чтобы стать гарантом Украине. Но украинская сторона требует гарантии по примеру пятого пункта Устава НАТО. Против этого выступают и США, и Великобритания, в том числе и мы», — сказал министр, добавив, что необходимо понять сам процесс: в чем заключаются эти гарантии и какие будут требования.