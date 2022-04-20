Россия обвинила Украину в срыве гуманитарной операции на "Азовстали"

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41 минуту назад

МО РФ: Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на "Азовстали"

ТАССиещё 3

Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на "Азовстали", также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Фото: ТАССТАСС

По его словам, Вооруженные силы России 20 апреля с 14:00 мск открывали гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, которое, по заявлениям украинской стороны, якобы там находится, а также предлагали военнослужащим ВСУ, боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам сложить оружие и добровольно сдаться в плен.

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"Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался. Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных не использовали", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Начальник центра подчеркнул, что при этом "киевские власти проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение к украинским военнослужащим и не отдали им единственно правильный приказ - прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие". Он подчеркнул, что всем добровольно сложившим оружие гарантируется сохранение жизни, полная безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.

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"Отдельно информируем командование националистического батальона "Азов", которое выступило с видеообращением к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им зеленые коридоры и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на "Азовстали", раненных боевиков, а также эвакуации тел погибших украинских военнослужащих. Вы обратились не по адресу. Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило", - сказал генерал.

Мизинцев напомнил, что российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России и готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях. Также ежедневно открывается морской гуманитарный коридор в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 морских миль и шириной 3 морские мили для заблокированных в семи портах Украины 76 иностранных судов из 18 государств.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,НАТО,
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