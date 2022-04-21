Минобороны сообщило о сбитой «Точке-У» в небе над ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету «Точка-У» в небе над поселением Донецкое, расположенным в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

Ранее в Луганской народной республике сообщили, что украинская сторона могла запустить ракеты «Точка-У» в сторону России в ночь на 21 апреля. При этом отсутствие информации о потерях и разрушениях с российской стороны может указывать на то, что она была сбита силами ПВО.