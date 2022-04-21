В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
27 минут назад

Минобороны сообщило о сбитой «Точке-У» в небе над ДНР

Lenta.ruиещё 4

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету «Точка-У» в небе над поселением Донецкое, расположенным в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о сбитой «Точке-У» в небе над ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также российские ПВО за сутки уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Луганской народной республике сообщили, что украинская сторона могла запустить ракеты «Точка-У» в сторону России в ночь на 21 апреля. При этом отсутствие информации о потерях и разрушениях с российской стороны может указывать на то, что она была сбита силами ПВО.

В среду, 20 апреля, силами ПВО ДНР была сбита ракета «Точка-У» над городом Шахтерск. Обломки упали на жилые дома и продуктовый рынок. В результате их падения погиб ребенок, еще три человека получили ранения.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители